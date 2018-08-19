Как распознать у себя рак

Ученые назвали 10 симптомов, которые указывают на развитие болезни

Диагностика онкологического заболевания на ранней стадии поможет в борьбе со страшным недугом. Чтобы его заблаговременно вычислить, нужно знать основные маркеры болезни.

О начале развития рака может говорить хроническая усталость. Постоянный упадок сил в течение долгого времени указывает на угрозу заболевания раком толстой кишки или даже лейкемией.

Также следует обращать внимание на снижение веса, которому нет рационального объяснения. Если вы не сидите целенаправленно на диете и ведет не очень активный образ жизни, но при этом стали заметно худеть, то впору идти к врачу, так как это верный признак одного из видов рака.

Симптом №3 – перманентная и беспричинная боль в одной и той же области. Она может указывать на образование опухоли в данном месте. Это же касается и странных "шишек" на теле. Такие новообразования – уважительная причина похода к врачу. То же самое касается появлениями различных пятен на коже. Неважно, будь это веснушки, родинки или бородавки. Если вы заметили в них изменения цвета или размера – бегом к специалисту.

Онкология – настоящее испытание на прочность иммунитета. Поэтому, если у вас стала чаще повышаться температура, то это может быть рак крови – лимфома или лейкемия.

Постоянный кашель, как ни странно, тоже мое указывать на нечто более серьезное, чем простуду или бронхит. Речь идет о тех случаях, когда при кашле ощущается боль в груди, спине или плече. А если вдруг вы заметили, что стали чаще ходить в туалет, то есть вероятность развития рака толстой кишки. Появление крови в моче может указывать на рак предстательной железы. Также стоит беспокоиться, если кровь выделяется со слюной при кашле.

Наконец, о болезни может говорить проблема с глотанием или перевариванием еды. В первом случае ученые предупреждают о риске рака горла или пищевода, а во втором – рака желудка, пишет News.ru.