Ученые разгадали древнюю тайну

Здоровье
- Названа главная опасность диеты
- Отпуск спасет от ранней смерти
- Шашлыки оказались опасны для здоровья
Громкое событие произошло в стенах Стэнфордского университета (США). Там раскрыли секрет древней мумии.
Экспонат хранился в музее учебного заведения более 100 лет. Изначально он входил в частную коллекцию основателя университета. Но во время землетрясения в 1906 г. саркофаг получил сильные повреждения и уже не выставлялся для широкой публики. Ученые тоже им не интересовались.
Открытие произошло случайно. Весной этого года студентка курса по музейной культуре Ариэла Альгазе осматривала гробницу и вдруг заметила надпись. Поскольку ни в каких документах про этот текст ничего не упоминалось, девушка решила заняться этим сама. Она сфотографировала надпись и обратилась за помощью к египтологам, сообщает Phys.org.
Оказалось, что на саркофаге было написано имя женщины – Сенчалантос, а также эпитафия: "Пусть это имя останется в веках".
Ученым, которые взялись за изучение данного артефакта, удалось установить, что женщина скончалась примерно в 30 г. до нашей эры. Примечательно, что надписей той эпохи, которые столь хорошо сохранились, практически уже не встречается.
Москва обратилась напрямую к хозяевам разбушевавшихся "пиратов"
Глава Белого дома грозит разрывом с мировым сообществом