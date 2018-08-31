Ученые разгадали древнюю тайну

Египетская мумия обрела имя

Громкое событие произошло в стенах Стэнфордского университета (США). Там раскрыли секрет древней мумии.

Экспонат хранился в музее учебного заведения более 100 лет. Изначально он входил в частную коллекцию основателя университета. Но во время землетрясения в 1906 г. саркофаг получил сильные повреждения и уже не выставлялся для широкой публики. Ученые тоже им не интересовались.

Открытие произошло случайно. Весной этого года студентка курса по музейной культуре Ариэла Альгазе осматривала гробницу и вдруг заметила надпись. Поскольку ни в каких документах про этот текст ничего не упоминалось, девушка решила заняться этим сама. Она сфотографировала надпись и обратилась за помощью к египтологам, сообщает Phys.org.

Оказалось, что на саркофаге было написано имя женщины – Сенчалантос, а также эпитафия: "Пусть это имя останется в веках".

Ученым, которые взялись за изучение данного артефакта, удалось установить, что женщина скончалась примерно в 30 г. до нашей эры. Примечательно, что надписей той эпохи, которые столь хорошо сохранились, практически уже не встречается.