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Ученые разгадали древнюю тайну

Фото: GLOBAL LOOK press/Werner Forman/
Египетская мумия обрела имя

Громкое событие произошло в стенах Стэнфордского университета (США). Там раскрыли секрет древней мумии.

Экспонат хранился в музее учебного заведения более 100 лет. Изначально он входил в частную коллекцию основателя университета. Но во время землетрясения в 1906 г. саркофаг получил сильные повреждения и уже не выставлялся для широкой публики. Ученые тоже им не интересовались.

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Открытие произошло случайно. Весной этого года студентка курса по музейной культуре Ариэла Альгазе осматривала гробницу и вдруг заметила надпись. Поскольку ни в каких документах про этот текст ничего не упоминалось, девушка решила заняться этим сама. Она сфотографировала надпись и обратилась за помощью к египтологам, сообщает Phys.org.

Оказалось, что на саркофаге было написано имя женщины – Сенчалантос, а также эпитафия: "Пусть это имя останется в веках".

Ученым, которые взялись за изучение данного артефакта, удалось установить, что женщина скончалась примерно в 30 г. до нашей эры. Примечательно, что надписей той эпохи, которые столь хорошо сохранились, практически уже не встречается.

Вера СВЕТЛОВА
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