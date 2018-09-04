Гоголя похоронили заживо

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Теория о том, что великий русский писатель Николай Гоголь умер страшной смертью – очнулся в могиле и задохнулся, имеет место быть. О том, что могло произойти "Утру" рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.
По ее словам, Николай Васильевич при жизни был человеком особенным.
"Он обладал неординарными способностями – он был мистиком и ясновидцем. Мы все знаем его произведения, которые кардинально отличаются по наполнению от всего, что мы привыкли встречать в русской, да и в западной литературе того времени. Его интересовали такие темы, как магия и жизнь после смерти, а его персонажами становились различные энергетические сущности и даже мертвецы. Все это не спроста, эти сюжеты – не плод богатой фантазии, Гоголь описывал реальность такой, какой он ее ощущал", – считает Марианна.
Таролог не согласилась с мнением, что смерть Гоголя была естественной. Наоборот, она уверенна, что мифы и предположения о смерти писателя далеко не беспочвенны.
"Повторюсь, что Гоголь обладал даром ясновидения и, что
примечательно, всегда боялся быть похороненным заживо. Есть множество
подтверждений тому, что Гоголь часто бредил об этом, как о чем-то неотвратимом.
К сожалению, на самом деле, это был вовсе не бред, хотя моральное состояние
Гоголя уже и оставляло желать лучшего в определенные периоды, а не что иное,
как предчувствие. В итоге произошло именно то, чего писатель так
боялся. Врачи неверно истолковали его состояние и похоронили, а уже в гробу он
очнулся", – уверенна Абравитова.
"Этому
есть множество подтверждений: гроб когда-то вскрывали и обнаружили, что его
крышка с внутренней стороны расцарапана и разбита, под ногтями у Гоголя были
занозы, он лежал в неестественной позе с ссадинами на руках и голове – все
указывало на то, что он пытался выбраться", – продолжила таролог.
Она подчеркнула, что хоть сегодня эта история и кажется ужасающей, мало кто знает, что для того времени, когда медицина еще не была достаточно развита, захоронение людей заживо – это не такая большая редкость. "Медики часто принимали пациентов в состоянии комы или летаргического сна за смерть, что приводило к столь печальным последствиям", – заключила ясновидящая.
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