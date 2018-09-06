Инопланетяне тренируются на базе, находящейся на спутнике нашей планеты

Астроном из Рима опубликовал видео, которое он снял во время "кровавого затмения". На съемке, сделанной не являющимся астрономом или уфологом итальянцем, видны неопознанные летающие объекты, вращающиеся вокруг Луны.

Он написал, что передал видеосъемку экспертам, которые, тщательно ее проверив, не выявили следов монтажа.

"Мне удалось посчитать как минимум 38 объектов, судя по скорости вращения Земли (1600 км/ч) и тому, как Луна перемещается по экрану, я должен сказать, что аномалии путешествуют быстрее, чем любой реактивный самолет (около 740-930 км/ч) по моей оценке", – отметил он в подписи под видеоматериалом на YouTube.

Изначально, один из экспертов, занимающийся уфологией с 2011 года, посчитал, что на кадрах изображены стаи птиц. Однако, проведя анализ, отбросил это предположение. Также была исключена мысль о том, что на видео запечатлены летучие мыши.

Рассматривался и вариант скопления в одном месте 38 спутников. Но никто из экспертов не поддержал такую точку зрения, пишет портал Theblackvalut.

"Видео хоть и похоже на изученные выше вариации, однако есть и ключевые отличия. Во-первых, аномалии выше, казалось бы, не двигаются по прямой, а, кажется, даже взаимодействуют друг с другом <…> И что самое главное, проверка данных космических аппаратов показала, что в то время не было отмечено ни спутников, ни астероидов, пересекающих Луну", – отметили исследователи.

В результате эксперты все же пришли к выводу о том, что на видео изображены неопознанные летающие объекты.

"Мы не находим никаких доказательств мистификации или цифровой манипуляции. В связи с этим исключаются все правдоподобные объяснения по поводу увиденного, склоняясь к тому, что объекты являются неопознанными, возможно речь идет об НЛО", – заключили уфологи.