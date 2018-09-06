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Настоящий гуманоид: Трампа поддерживают НЛО

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Alex Edelman
Над его полем для гольфа обнаружили сразу 4 странных объекта

Президента США заподозрили в общении с инопланетянами. Уфологи зафиксировали сразу четыре таинственных объекта, парящих над принадлежащим ему гольф-клубом в Шотландии.

Специалисты увидели странные дискообразные летающие аппараты, которые светились в небе над графством Эршир.

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Конспирологи выдвинули версию о том, что Трамп связан с гуманоидами и находится на постоянной связи с инопланетянами, с которыми у него есть определенные договоренности, пишет "ВладТайм".

Сам американский лидер никак не прокомментировал появление НЛО над его полем для гольфа.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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