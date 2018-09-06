Настоящий гуманоид: Трампа поддерживают НЛО

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Президента США заподозрили в общении с инопланетянами. Уфологи зафиксировали сразу четыре таинственных объекта, парящих над принадлежащим ему гольф-клубом в Шотландии.
Специалисты увидели странные дискообразные летающие аппараты, которые светились в небе над графством Эршир.
Конспирологи выдвинули версию о том, что Трамп связан с гуманоидами и находится на постоянной связи с инопланетянами, с которыми у него есть определенные договоренности, пишет "ВладТайм".
Сам американский лидер никак не прокомментировал появление НЛО над его полем для гольфа.
В Киеве признали, что жители полуострова не хотят возвращаться обратно
В Стокгольме считают российский проект угрозой для безопасности страны