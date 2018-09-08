Они уже среди нас: пришельцы давно живут на Земле

Гуманоидов выдает низкое давление и отсутствие растительности на теле

Уфологи и эксперты считают, что инопланетяне уже давно прилетели на нашу планету и скрываются среди людей.

Они якобы тщательно маскируются, однако внимательно приглядевшись их можно распознать. По словам специалистов, у гуманоидов постоянно пониженное кровяное давление. Кроме того, они не могут долго находиться под солнечными лучами.

Также пришельцев отличает от людей отсутствие растительности на лице и голове. При этом утверждается, что инопланетные захватчики никак не реагируют на стрессовую ситуацию и испытывают отвращение к животным, детям и сексу, передает VistaNews.

Уфологи советуют внимательно присмотреться к своим близким и, возможно, среди них есть пришелец.