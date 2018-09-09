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Пришельцев нашли под водой

ZUMAPRESS.com
Загадочные следы инопланетной цивилизации скрываются на дне Тихого океана

Между Мексикой и Гавайями обнаружили странные отметины, которые, возможно, оставила техника, никогда не существовавшая на Земле.

На глубине в четыре километра британские ученые нашли следы, длина которых составляет около двух с половиной метров, а глубина – тридцать сантиметров. Открытие исследователи сделали с помощью глубоководного робота. Обитатели морских глубин не могли оставить такие отметины, уверены представители Национального океанографического центра в Саутгемптоне. Горные работы или операции других ученых также не могли привести к их появлению, пишет Express.co.uk.

Мнения экспертов разделились. Часть из них посчитала, что это доказывает пребывание НЛО на нашей планете. Другие заявили о работе на дне океана неких технических приспособлений, которых на Земле никогда не было.

Виктория БАЛАЯН
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