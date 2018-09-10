В российских лесах обнаружили гномов

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Путешественник, забравшийся в чащу дремучего леса, столкнулся с загадочным существом. Из-за ствола дерева высунулась черно-фиолетовая голова с огромными глазами и довольно недружелюбным выражением лица.
По счастливой случайности, турист сумел снять таинственного незнакомца на видео и разместил ролик на Youtube. Россиянин не стал искушать судьбу и бросился прочь, вместо того, чтобы поближе рассмотреть лесного незнакомца. По-видимому, лесное существо показалось ему довольно опасным.
В комментариях к ролику выдвинули несколько предположений о том, что бы это могло быть. "Похож на голову нло", "это маленький рейк" (гуманоидное существо с когтями-граблями), "это нло прячется под деревом", "Муравьед мутант)", – написали интернет-пользователи (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Нашлись и недовольные. "Очередной вброс...и очень низкого какчества...", – отметил скептик (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
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