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Признаки рака найдут по ногтям

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Состояние ногтевых пластин укажет на развитие злокачественных опухолей на ранних этапах

Оказывается, рак можно выявить, внимательно посмотрев на собственные ногти. В этом убедилась англичанка Дженни Вильямс Тейлор из города Уиган, опубликовавшая на своей странице в Facebook снимок ногтя странной формы.

Комментаторы тут же начали советовать девушке не затягивать с походом к врачу, который и подтвердил страшный диагноз. У нее обнаружили двусторонний рак легких.

Дженни поблагодарила через соцсеть всех неравнодушных и врачей, которые своими предостережениями помогли ей вовремя начать борьбу со страшной болезнью.

Оказывается, изменившиеся размер и форма ногтя и кончика пальца могут сигнализировать о раке легких. А бледный цвет выдаст проблемы с печенью.

Цветные (бежевые, коричневые и черные) точки и полоски под ногтевой пластиной способны указать на меланому (рак кожи).

Загнутый в виде трубы ноготь также может предупредить о развитии грозного заболевания.

Специалисты считают, что тем, кто обнаружил подобные изменения, впадать в панику не стоит, так как симптом, это не диагноз. Однако им все же лучше показаться врачу, пишут "Челнинские известия".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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