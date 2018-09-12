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У толстяков нашли новый порок

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Лишний вес наносит двойной удар по организму

Известно, что полные люди рискуют приобрести массу неприятных заболеваний. Однако американским ученым из Принстонского университета удалось выяснить, что ожирение влияет не только на состояние организма, но и на умственные способности.

Они утверждают, что лишний вес ухудшает память и влияет на способности к обучению.

Исследователи провели опыты на мышах, которых разделили на две группы. Одну из них кормили пищей с повышенным содержанием калорий. Вторую же – нормальной едой. О результатах опыта биологи рассказали в статье, опубликованной изданием Science News.

Через три месяца подопытные животные из первой группы не только поправились на 40%, но и стали значительно хуже соображать. Они стали флегматичнее реагировать на внешние раздражители и дольше искать выход из лабиринта.

По мнению ученых, с приобретением лишнего веса у грызунов увеличивалось количество микроглий – клеток, влияющих на мозговую активность. Именно они и тормозили сигналы, поступающие в мозг, и мыши глупели.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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