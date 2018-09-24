Ученые разработали чудо-метод, который не требует тяжелых усилий ради стройной фигуры

На скорость похудения влияет сила мысли и визуализация конечного результата. К такому выводу пришли австрийские и британские специалисты из Университетов Квинсленда и Плимута.

Они провели исследование с участием около 140 добровольцев. Их разделили на две части, одной из которых предложили представить себе, как они будут выглядеть после похудения и что смогут себе позволить. Для участников другой группы проводились лишь мотивационные беседы.

"Мы начали с того, что предложили людям упражнение с лимоном. Мы попросили их увидеть его, прикоснуться к нему, выжать и выпить сок, и случайно брызнуть в глаза, чтобы подчеркнуть, насколько эмоциональны наши физические ощущения. Так мы смогли заставить их полностью представить и принять свои собственные цели. Не просто "представить себе, насколько хорошо было бы похудеть", но, например, "потеряв вес, вы можете сделать это…", – рассказала одна из соавторов исследования, результаты которого опубликованы на сайте EurekAlert! Линда Солбриг.

Выяснилось, что через шесть месяцев "визуализаторы" потеряли в среднем по четыре килограмма, в то время как во второй группе потеря составила лишь около килограмма. Еще через полгода первые стали стройнее еще на шесть с лишним килограммов, а остальные же потеряли чуть больше полкило.

По словам профессора Джеки Эндрейд, образы сильно влияют на человека. И для укрепления уверенности в собственных силах можно их использовать. Именно они могут поддержать в трудную минуту.

"Мы были очень рады видеть, что наше вмешательство достигло именно тех целей, которые были поставлены <…>, и, самое главное, сохранить их", – отметила она.