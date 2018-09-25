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Найден легкий способ вернуть память

Фото: pixabay.com
Достаточно лишь небольшой разминки

Самых минимальных тренировок достаточно, чтобы не забывать о том, где лежат ключи. Правда, если они выполняются регулярно. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне и японского Университета Цукубы, выяснившие что физическая активность ведет к укреплению связи между частями мозга, которые отвечают за формирование и хранение воспоминаний.

Нейробиологи обследовали 36 молодых людей, которым дали небольшую физическую нагрузку. С помощью томографа они установили, что в результате тренировки улучшилось взаимодействие между зубчатой извилиной в гиппокампе и областями коры, связанными с детальной обработкой воспоминаний.

"Гиппокамп имеет решающее значение для создания новых воспоминаний, это одна из первых областей мозга, которая ухудшается по мере того, как мы становимся старше", – рассказал директор центра нейробиологии обучения и памяти при Калифорнийском университете в Ирвайне Майкл Ясса. И уточнил, что именно этот отдел мозга больше всего страдает при болезни Альцгеймера, пишет портал Medical Xpress.

Он отметил, что тесты, проведенные добровольцам, показали реальное улучшение способности к запоминанию.

По мнению исследователей, опубликовавших результаты своей работы в журнале Proceedings of The National Academy of Sciences, для получения стабильного результата тренировки должны быть регулярными. Для этого достаточно просто каждый день гулять.

"Даже короткие прогулки в течение дня могут иметь значительные последствия для улучшения памяти", – сказал медик.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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