Раз плюнуть: выявить у себя рак очень просто

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Новая технология позволит диагностировать немелкоклеточную легочную карциному с помощью анализов слюны или крови.
Обнаружить этот вид онкологического заболевания на ранних стадиях развития болезни достаточно трудно, поэтому этот прорыв в диагностике позволит спасти жизнь многим тысячам людей, сообщается в релизе на сайте EurekAlert!
Анализ слюны не требует особых денежных затрат, но при этом обладает высокой точностью – 11 случаев из 12 возможных.
В настоящее время из-за того, что этот вид рака легких можно выявить только на поздних стадиях, выживаемость пациентов составляет менее 10%. Американские ученые, разработавшие эту методику, надеются, что их открытие приведет к тому, что люди, столкнувшиеся с этим опасным недугом, чаще будут вылечиваться.
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