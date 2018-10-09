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Раз плюнуть: выявить у себя рак очень просто

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
Американские ученые удивили

Новая технология позволит диагностировать немелкоклеточную легочную карциному с помощью анализов слюны или крови.

Обнаружить этот вид онкологического заболевания на ранних стадиях развития болезни достаточно трудно, поэтому этот прорыв в диагностике позволит спасти жизнь многим тысячам людей, сообщается в релизе на сайте EurekAlert!

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Анализ слюны не требует особых денежных затрат, но при этом обладает высокой точностью – 11 случаев из 12 возможных. 

В настоящее время из-за того, что этот вид рака легких можно выявить только на поздних стадиях, выживаемость пациентов составляет менее 10%. Американские ученые, разработавшие эту методику, надеются, что их открытие приведет к тому, что люди, столкнувшиеся с этим опасным недугом, чаще будут вылечиваться.


Валентина МАЙОРОВА
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