Выбрасывайте таблетки: найден простой способ излечить диабет

Канадские медики пришли к неожиданным выводам

Недавно ученые из Канады поразились собственным результатам исследований. Медики выяснили, что периодические голодовки помогают восстановить нормальную работу инсулиновой системы и избавиться от диабета второго типа. Специалисты рассказали о своем открытии в журнале BMJ Case Reports.

Сулейман Фурмли, один из исследователей университета Торонто, поведал, что он и его коллеги не знают случаев, чтобы лечащие врачи назначали пациентам голодовки в качестве терапии от диабета.

"Наши же опыты показывают, что периодические отказы от пищи – вполне эффективная и даже желательная стратегия действий, позволяющая отказаться от приема инсулина и лекарств", – говорится в статье.

В исследовании отмечается, что три года назад британские ученые, проведя эксперименты на мышах, обнаружили, что удаление жира с поджелудочной железы и печени помогло грызунам избавиться от диабета второго типа. Такого же результата они смогли добиться, посадив животных на диету. Тогда специалисты удивились, но тесты на людях не стали проводить.

Однако некоторое время назад к Фурмли и его коллегам обратились трое мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. У пациентов, которые постоянно принимали лекарства и не соглашались на операции, был диабет второго типа. Ученые решили предложить мужчинам поучаствовать в необычном эксперименте с голодовкой.

В течение десяти месяцев два пациента, выбравших более щадящий режим питания, ели через день, а третий – каждые трое суток. В результате уровень глюкозы и инсулина в крови всех больных нормализовался, они смогли отказаться от препаратов уже через месяц после начала голодовки. Более того, мужчины похудели и избавились от последствий болезни. Врачи отмечают, что нет доказательств того, что данная терапия поможет каждому. Однако такой способ лечения, по их мнению, эффективен.

Как сообщает агентство Риа Новости, по данным ВОЗ, в мире диабетом болеют 347 миллионов человек. У девяти из десяти людей именно второй тип.