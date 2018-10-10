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Известная инфекция вызывает рак

Фото: pixabay.com
Выяснилось, что возникновение онкологии можно предотвратить с помощью антибиотиков

Ученые Медицинского центра университета Дьюка в США пришли к неожиданным выводам, исследуя образцы крови восьми тысяч человек, которые живут в разных регионах мира. Специалисты обнаружили, что довольно распространенная бактерия Helicobacter pylori (H. pylori) может провоцировать рак желудка и некоторые виды колоректальной онкологии. Результаты исследования были опубликованы на днях в журнале Gastroenterology.

Ведущий автор статьи Мейра Эпплин рассказала, что, вероятно, возникновение онкологии от этой желудочной инфекции можно предотвратить с помощью приема антибиотиков.

Как передает издание Eurekalert, ученые также выявили, что чаще от колоректального рака, вызванного бактерией, страдают афроамериканцы и азиаты. Шансы на появление этого серьезного заболевания увеличиваются, когда у представителей этих этнических групп есть антитела белка VacA. Теперь специалисты планируют узнать, какая существует связь между генетикой и онкологией. Также ученым предстоит определить, могут ли антитела к белку VacA H. pylori быть маркером колоректального рака.  

Маргарита КОЧЕРГИНА
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