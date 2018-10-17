Умри, но не сейчас: раскрыт секрет долгой жизни

Все дело в правильном балансе витаминов и минеральных веществ

Оказалось, что снизить риск преждевременной смерти и предотвратить болезни в старости довольно просто. По мнению ученых из Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде в США, главное – правильно и своевременно принимать витамины и другие элементы. О своих выводах специалисты рассказали на сайте MedicalXpress.

Не секрет, что окружающая среда и быстрый темп жизни негативно сказываются на здоровье человека – многие люди в развитых странах испытывают недостаток важных веществ в организме. Нехватка этих элементов не приводит к серьезным заболеваниям, например, к рахиту, но сокращает продолжительность жизни.

Например, малое количество витамина D, омега-3-ненасыщенных жирных кислот и магния негативно влияет на работу некоторых ферментов, которые участвуют в восстановлении ДНК и обеспечивают здоровье кровеносных сосудов. Исследователи также обнаружили, что при недостатке витамина К и селена ферменты, отвечающие за состояние артерий, вырабатываются хуже, а, значит, возрастает риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты также подчеркнули, что важно принимать не только витамины. Некоторые элементы, польза которых, казалось бы, невелика, на самом деле необходимы для здоровья. К таким веществам относятся, например, таурин, α– и β-каротин и эрготионеин.

Когда человеку не хватает минеральных веществ и витаминов, его организм начинает тратить запас этих элементов, чтобы поддерживать жизненно важные функции и репродуктивное здоровье за счет других потребностей. С помощью правильного питания можно восстановить баланс этих компонентов и предотвратить раннюю смерть.