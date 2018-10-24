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Найдена связь между ростом человека и раком

Фото: pixabay.com
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У высоких людей больше опасных клеток

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, почему у одних людей разовьется меланома, а у других – нет. У человека в течение жизни накапливаются мутации, которые приводят к появлению злокачественных образований. Чем выше человек, тем больше у него клеток, которые могут превратиться в опухоли.

Специалисты исследовали 23 вида рака, на развитие 18 из них как раз и влияет рост человека. Каждые 10 сантиметров увеличивают вероятность появления опухоли на 12% у женщин и на 9% у мужчин. Результаты работы ученых были опубликованы на сайте Лондонского королевского сообщества.

При этом некоторые виды карликовости, например, синдром Ларона, уменьшают этот риск. На рост злокачественных образований влияет гормон IGF-1, который способствует быстрому делению клеток. Высокие женщины больше подвержены раку щитовидной железы, лимфомы, кишечника и груди. Мужчины – почек и кожи.  

Полина ИВАНОВА
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