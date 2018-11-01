Главная тайна пирамиды Хеопса раскрыта

Обнаружено интересное приспособление

Археологи раскопали уникальный объект, который помог пролить свет на то, как древние египтяне смогли воздвигнуть один из крупнейших памятников архитектуры. Ученые нашли эту особую систему для извлечения и перемещения огромных камней в карьере на территории мухафазы Минья. Устройству более 4 тыс. 500 лет.

Исследователи из Французского института восточной археологии и Ливерпульского университета рассказали о том, что рампа представляет собой наклонную поверхность с двумя лестницами по краям и отверстиями в основе. Журнал Live Science, который сообщил об этом открытии, отмечает, что дырки появились из-за фиксированных креплений – деревянных столбов. Вокруг бревен обматывались жгуты, концы которых привязывали к особым санкам. На них и клали камень. Рабочие поднимали блок, тянув за эти жгуты.

Ученые, как передает телеканал "МИР24", давно предполагали, что египтяне использовали рампы – их изображения часто встречаются на стенах захоронений. Однако столь хорошо сохранившееся устройство археологи нашли впервые.

Рампа относится к периоду правления фараона Хеопса, который и начал строительство Великой пирамиды в Гизе.