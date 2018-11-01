Главная тайна пирамиды Хеопса раскрыта

Нибиру
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Археологи раскопали уникальный объект, который помог пролить свет на то, как древние египтяне смогли воздвигнуть один из крупнейших памятников архитектуры. Ученые нашли эту особую систему для извлечения и перемещения огромных камней в карьере на территории мухафазы Минья. Устройству более 4 тыс. 500 лет.
Исследователи из Французского института восточной археологии и Ливерпульского университета рассказали о том, что рампа представляет собой наклонную поверхность с двумя лестницами по краям и отверстиями в основе. Журнал Live Science, который сообщил об этом открытии, отмечает, что дырки появились из-за фиксированных креплений – деревянных столбов. Вокруг бревен обматывались жгуты, концы которых привязывали к особым санкам. На них и клали камень. Рабочие поднимали блок, тянув за эти жгуты.
Ученые, как передает телеканал "МИР24", давно предполагали, что египтяне использовали рампы – их изображения часто встречаются на стенах захоронений. Однако столь хорошо сохранившееся устройство археологи нашли впервые.
Рампа относится к периоду правления фараона Хеопса, который и начал строительство Великой пирамиды в Гизе.
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