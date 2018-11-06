Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ученые вывели идеальную формулу распития алкоголя

Фото: pixabay.com
Несколько правил помогут победить "зеленого змия"

В научных кругах продолжаются заочные споры на важнейшую для всего рода человеческого тему: как употреблять алкоголь, чтобы не спиться. Свое решение проблемы предложили специалисты британской Национальной службы здравоохранения и благотворительной организации Drinkaware.

Эксперты вывели универсальную формулу "14 порций" – именно такой еженедельный максимум должен соблюдать каждый выпивоха. То есть в неделю нельзя заливать в себя больше 14 порций спиртного.

При этом указанное количество означает разные объемы выпитого в зависимости от напитка. Если речь идет о пол-литра не очень крепкого пива (около 4%), то в неделю разрешается до 3,3 литра хмельного. Сидра крепостью 4,5% можно выпить 2,8 литра, а вина – шесть бокалов объемом 175 миллилитров.

Любителям крепкого алкоголя (40%) ученые рекомендовали употреблять 14 шотов по 25 миллилитров каждый.

Также специалисты обратили внимание еще на два важных правила культурного распития спиртного. Во-первых, все-таки необходимо каждую неделю делать перерыв хотя бы в пару дней, а во-вторых, не вылезать за рамки допустимой дневной дозы, пишет Daily Mail.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Лукашенко развернул орудия против России

Наша защита Батьке не нужна, с Америкой он справится и сам

С опозоренным Борисом Джонсоном жестоко расправились

Политика прилюдно сожгли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей