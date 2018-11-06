Ученые вывели идеальную формулу распития алкоголя

Несколько правил помогут победить "зеленого змия"

В научных кругах продолжаются заочные споры на важнейшую для всего рода человеческого тему: как употреблять алкоголь, чтобы не спиться. Свое решение проблемы предложили специалисты британской Национальной службы здравоохранения и благотворительной организации Drinkaware.

Эксперты вывели универсальную формулу "14 порций" – именно такой еженедельный максимум должен соблюдать каждый выпивоха. То есть в неделю нельзя заливать в себя больше 14 порций спиртного.

При этом указанное количество означает разные объемы выпитого в зависимости от напитка. Если речь идет о пол-литра не очень крепкого пива (около 4%), то в неделю разрешается до 3,3 литра хмельного. Сидра крепостью 4,5% можно выпить 2,8 литра, а вина – шесть бокалов объемом 175 миллилитров.

Любителям крепкого алкоголя (40%) ученые рекомендовали употреблять 14 шотов по 25 миллилитров каждый.

Также специалисты обратили внимание еще на два важных правила культурного распития спиртного. Во-первых, все-таки необходимо каждую неделю делать перерыв хотя бы в пару дней, а во-вторых, не вылезать за рамки допустимой дневной дозы, пишет Daily Mail.