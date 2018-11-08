Здоровый сон должен занимать не менее восьми часов

Ученые из США пришли к выводу, что недостаток сна вызывает обезвоживание организма.

Эта опасность грозит тем людям, которые ночью спят менее шести часов, при том, что считается, что ночной отдых должен длиться не менее восьми. Проанализировав данные, полученные у 25 тыс. взрослых людей в США и Китае, специалисты обнаружили, что страдающие от недосыпа люди чаще рискуют получить обезвоживание.

Гормон вазопрессин, регулирующий уровень жидкости в человеческом теле, быстрее всего вырабатывается во сне, напоминает телеканал "360". Если человек спит слишком мало, в организме начинает ощущаться недостаток вазопрессина, и внутренние системы выводят слишком большое количество воды, из-за чего страдаю ткани организма.

Обезвоживание чревато многими опасностями. Недостаток жидкости в организме приводит к повреждениям почек и ухудшает здоровье в целом, отмечает "МИР 24".



Тем страдальцам, которые не успевают набрать заветные 8 часов сна, эксперты советуют, встав с постели, выпивать стакан воды, сообщает телеканал "Царьград".



