Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Недосыпание ведет к неожиданной болезни

Фото: www.globallookpress.com
Здоровый сон должен занимать не менее восьми часов

Ученые из США пришли к выводу, что недостаток сна вызывает обезвоживание организма.

Эта опасность грозит тем людям, которые ночью спят менее шести часов, при том, что считается, что ночной отдых должен длиться не менее восьми. Проанализировав данные, полученные у 25 тыс. взрослых людей в США и Китае, специалисты обнаружили, что страдающие от недосыпа люди чаще рискуют получить обезвоживание.

Гормон вазопрессин, регулирующий уровень жидкости в человеческом теле, быстрее всего вырабатывается во сне, напоминает телеканал "360". Если человек спит слишком мало, в организме начинает ощущаться недостаток вазопрессина, и внутренние системы выводят слишком большое количество воды, из-за чего страдаю ткани организма.

Обезвоживание чревато многими опасностями. Недостаток жидкости в организме приводит к повреждениям почек и ухудшает здоровье в целом, отмечает "МИР 24"

Тем страдальцам, которые не успевают набрать заветные 8 часов сна, эксперты советуют, встав с постели, выпивать стакан воды, сообщает телеканал "Царьград".


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украина спасет Европу от "Северного потока-2"

ГТС Незалежной отдадут американцам

Назван верный признак скорой ядерной войны

Москву вынуждают напасть первой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей