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В замороженных блинах нашли опасность

Фото: www.globallookpress.com
Не все виды этого продукта стоит есть

Росконтроль проверил полуфабрикаты семи производителей. Оказалось, что некоторые компании халтурят. Впрочем, большинство брендов предлагают людям вполне съедобное блюдо.

Лишь в образце одной марки нашли опасные для здоровья человека бактерии кишечной палочки и листерии. Специалисты обнаружили и другой "сюрприз" в блинах – сорбиновую кислоту. Правда, количество консерванта было небольшим. Это говорит о том, что производитель добавил кислоту не специально, а, скорее, по случайности.

Исследователи также выяснили, что начинка блинов действительно состоит из мяса, но максимум на 29,3%. При этом одна марка, которая предлагает есть свои полуфабрикаты и детям, добавляет перец для вкуса. Издание "Царьград" напоминает, что этот ингредиент запрещен в производстве детского питания.

При этом чаще всего марки делают самую распространенную вещь – указывают на упаковке неправильное содержимое блинов. Например, в одних полуфабрикатах жира оказалось в два раза меньше, чем заявил производитель. В продукции другого бренда белка было на 20% меньше, чем нужно. Похожая ситуация складывается и с пищевой ценностью блинов. 

Полина ИВАНОВА
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