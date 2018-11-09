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Рыбу с уникальными свойствами поймали в Сибири

Фото: www.globallookpress.com
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Арктика приготовила людям полезный и вкусный сюрприз

Боганидский голец – сибирская рыба из семейства лососевых – оказалась рекордсменом по содержанию полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

К такому выводу пришли ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения РАН, сообщает "Сибирский экологический журнал".

Основными источниками полиненасыщенных жирных кислот, снижающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшающих работу мозга, являются рыба и морепродукты. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, организму требуется не менее одного грамма омега-3.

В палии – таково другое название боганидского гольца – содержание этих веществ доходит до 33 миллиграммов на грамм, отмечают исследователи. Таким образом, если ежедневно съедать всего лишь 30 г этой рыбы, можно получить суточную норму омега-3 кислот, подчеркивают сибирские ученые.

Кроме того, специалисты сравнили полезность морской и пресноводной рыбы и пришли к выводу, что нет причин считать обитателей моря полезнее. Боганидский голец обитает в арктической части Сибири: озерах бассейна реки Хатанги и Норило-Пясинской системы. Вырастает длиной до 70 см, может весить до трех килограммов.

Валентина МАЙОРОВА
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