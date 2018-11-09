Несчастным супругам грозит смертельная болезнь

Подавленное состояние приводит к тяжелым последствиям

Мужья и жены, горюющие после смерти своих половинок, рискуют заболеть раком.

Американские ученые обнаружили, что у тех, кто недавно столкнулся с утратой супруга, уровень противовоспалительных веществ – цитокинов – является нестабильным, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. У безутешных вдов и вдовцов также наблюдаются проблемы с сердцем.

Исследователи изучили истории болезни более сотни людей, средний возраст которых составлял 67 лет. Выяснилось, что люди, пережившие уход в мир иной мужа или жены, сталкивались с нарушениями сна, и чаще страдали от воспалительных и онкологических заболеваний. По мнению медиков, сбои в иммунной системе приводили к бессоннице, а это, в свою очередь, негативно влияло на организм овдовевшего супруга.

Люди, пережившие большое горе, оказывались беззащитны перед двойным стрессом: отсутствием поддержки близкого человека и нарушением сна. Эти факторы и приводят к преждевременной смерти, сообщает портал Dni24.com