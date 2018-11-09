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Названо лучшее время для похудения

Фото: www.globallookpress.com
В диетологии, как и в любом деле, важна методика

Сжигать калории удобнее всего в определенные часы – к такому выводу пришли американские ученые. Они обнаружили, что вечером сжигается на 10% больше калорий, чем утром. 

Диетологи провели эксперимент: семь человек чуть больше месяца жили в лаборатории без окон в состоянии полного покоя, не получая физической нагрузки. Часы и телефоны у подопытных отобрали для того, чтобы члены группы не могли следить за временем. Добровольцев кормили строго по часам, и каждую ночь отодвигали время отхода ко сну на 4 часа.

Выяснилось, что когда биологический и фактический вечер у участников эксперимента совпадал, их организм ежечасно расставался с 0,5 г жира. По мнению авторов исследования, важно не ложиться спать слишком поздно – ведь тогда фактический вечер совпадет с самым неблагоприятным временем для сжигания калорий, и похудеть будет гораздо труднее. Если биологическое и фактическое время совпадают, труднее всего расстаться с лишними килограммами будет рано утром, с 4 до 6 часов, а легче всего – с 17 до 20 часов.

Российские ученые согласны со своими заокеанскими коллегами в том, что режим дня действительно помогает в процессе приобретения стройной фигуры. "Очень много жиров сгорает с 00:00 до 01:00 ночи. В этот временной промежуток вырабатывается соматотропный гормон, который способен сжигать до 150 г жировой ткани всего за 50 минут", – рассказал RT диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков. Он добавил, что для производства этого гормона нужно, чтобы человек вовремя ложился спать и перед сном съедал бы пищу, содержащую белок, а вот богатая углеводами пища тормозит этот процесс.

Стоит отметить, что эксперимент специалистов из США не блещет статистической достоверностью: 7 человек – слишком маленькая выборка для того, чтобы сделать обоснованные выводы.

Валентина МАЙОРОВА
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