Погодные аномалии приведут к вымиранию населения

Ученые подсчитали, какими последствиями оборачиваются жара и морозы

Пока одни специалисты спорят, грозит ли Земле глобальное потепление, другие уже указывают на проблемы, с которыми столкнулось человечество из-за аномальных погодных явлений.

И дело не только в том, что продолжительные засухи или наводнения губят урожай. "Неправильная" погода приводит к увеличению уровня смертности населения. В частности, всего один "лишний" градус тепла в жаркий период повышает число смертей в среднем на 5%, говорится в статье Economics and Human Biology.

Ученые, в том числе из Уральского федерального университета в Екатеринбурге, выяснили, что волны жары имеют более выраженный негативный эффект. Так, сильные, но непродолжительные заморозки практически не оказывают влияния на самочувствие людей. Тогда как несколько дней сильной жары "убивали" на 15-23% россиян больше, чем это бывало в нормальную погоду.

Учитывая, что ученые предрекают увеличение продолжительности теплого периода года, смертность среди россиян в ближайшие годы повысится, что негативно скажется на экономических показателях, делают выводы ученые.