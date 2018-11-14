Смертельная болезнь развивается по другой причине

Название недуга "сахарный диабет" не совсем верное, так как любовь к сладкому его не вызывает напрямую. На самом деле это всего лишь распространенное заблуждение, считает главный эндокринолог Москвы Михаил Анциферов.

Доктор отметил, что хотя сахар не является прямой причиной развития опасной болезни, он может приводить к накоплению лишнего веса, что становится одним из факторов риска развития сахарного диабета второго типа. По словам Анциферова, диабет поражает не только людей с избыточным весом и ожирением, им заболевают и пациенты с нормальной массой тела.

Эндокринолог подчеркнул, что страдающие опасным заболеванием могут есть продукты, содержащие углеводы, однако им нужно ограничить потребление продуктов, содержащих легкоусвояемые углеводы, такие, как сахар, мед, варенье, джемы, а также сладкие напитки и соки. Врач отметил, что мед и сахарозаменители нельзя включать в свой рацион в неограниченных количествах, ведь они повышают уровень глюкозы в крови почти так же, как и обычный сахар.

Анциферов развеял еще один миф, который заключается в том, что сахарным диабетом можно заразиться. По словам доктора, это невозможно ни при каких обстоятельствах.

Диабет превратился в настоящую проблему в развитых странах – ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. "За последние 10 лет численность больных сахарным диабетом в мире увеличилась более чем в 2 раза. В России... зарегистрировано около 4,5 млн больных", – рассказал главный столичный эндокринолог РИА "Новости".