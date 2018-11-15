Люди попадут на Марс через 25 лет

Это произойдет при условии, что специалисты преодолеют ряд медицинских трудностей

Основная проблема, по которой на Красную планету до сих пор не отправили космонавтов, заключается в сильной радиации. Она способна убить пилотов еще до того, как они подлетят к орбите Марса. По мнению экс-астронавта Тома Джонса, пока решится этот вопрос, пройдет четверть века.

Ученые должны понять, как защитить экипаж от космических лучей, вспышек на Солнце и радиации, уровень которой можно сравнить с постоянным облучением космонавтов за год. Об этом Джонс рассказал изданию USA Today.

Также в NASA должны создать особый корабль. Необходимо сделать так, чтобы этот транспорт смог легко приземлиться и взлететь с Марса с грузами, передает телеканал "МИР24". К слову, полет в одну лишь сторону займет около года.

Правда, если люди все же попадут на планету, им вряд ли удастся заняться сельским хозяйством или построить какую-то инфраструктуру из-за экстремальных климатических условий.