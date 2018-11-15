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Люди попадут на Марс через 25 лет

Фото: pixabay.com
Это произойдет при условии, что специалисты преодолеют ряд медицинских трудностей

Основная проблема, по которой на Красную планету до сих пор не отправили космонавтов, заключается в сильной радиации. Она способна убить пилотов еще до того, как они подлетят к орбите Марса. По мнению экс-астронавта Тома Джонса, пока решится этот вопрос, пройдет четверть века.

Ученые должны понять, как защитить экипаж от космических лучей, вспышек на Солнце и радиации, уровень которой можно сравнить с постоянным облучением космонавтов за год. Об этом Джонс рассказал изданию USA Today.

Также в NASA должны создать особый корабль. Необходимо сделать так, чтобы этот транспорт смог легко приземлиться и взлететь с Марса с грузами, передает телеканал "МИР24". К слову, полет в одну лишь сторону займет около года.

Правда, если люди все же попадут на планету, им вряд ли удастся заняться сельским хозяйством или построить какую-то инфраструктуру из-за экстремальных климатических условий. 

Полина ИВАНОВА
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