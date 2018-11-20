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Новый вирус убивает раковые клетки

Фото: www.globallookpress.com
Этот метод лечения онкологии также не вызывает побочных эффектов

Специалисты давно изучали вирус Enadenotucirev, который предполагалось использовать для лечения карциномы – самого распространенного типа рака, который развивается в клетках кожи или тканях. Однако существовала проблема – он, как и любой другой, уничтожал механизм, который препятствовал разрушению иммунной системы. Теперь же специалисты решили этот вопрос.

Сейчас любые препараты, перед тем как начать борьбу с онкологией, убивают здоровые фибробласты, которые являются неким "щитом" иммунитета на межклеточном уровне. Это всегда способствует тому, что опухоли получают питательные вещества, а в костном мозге и коже появляются токсины. У пациентов возникают серьезные побочные эффекты от такой терапии.

Британские исследователи модифицировали Enadenotucirev, чтобы он поражал лишь злокачественные клетки. Вирус заставлял их производить белок, называемый биспецифическим Т-клеточным агентом. Согласно исследованию, опубликованном в издании Cancer Research, этот элемент провоцировал смерть фибробластов, защищавших опухоли.

Ученые провели эксперимент на раковых клетках толстой кишки и на здоровых костного мозга. В итоге измененный вирус не вызывал аутоиммунных заболеваний. Опыты на мышах показали такой же положительный результат. Если в последующих исследованиях изъяны не появятся, то этот метод лечения можно будет испытывать на людях уже в обозримом будущем. 

Полина ИВАНОВА
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