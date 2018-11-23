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Ученые назвали черты идеального любовника

Фото: www.globallookpress.com
Затащить женщину в постель можно, даже не обладая большим кошельком и красивой внешностью

Международная группа исследователей пришла к выводу, что на основании определенных черт характера представителей сильного пола можно предсказать, будут ли они привлекательны для прекрасных дам.

Эксперты изучили анкеты на сайтах знакомств в Австралии, проанализировав данные почти 3 тыс. гетеросексуальных мужчин и почти 1,5 тыс. гетеросексуальных женщин. Выяснилось, что сексуально успешный мужчина обладает эмоциональной стабильностью, он легок на подъем, добросовестен и приятен в общении. Помимо этого исследователи отметили, что у мужчин-экстравертов было больше детей, отмечает издание Personality and Individual Differences.

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В то же время женщины-экстраверты были популярны у сильного пола, а также мужчины считали более милыми тех дам, у которых было больше детей. 

По мнению ученых, полученная ими информация доказывает, что некоторые качества дают мужчинам конкурентные преимущества при поиске партнеров, что позволяет с большей гарантией оставить потомство.

Валентина МАЙОРОВА
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