Гигантского динозавра обнаружили под Ульяновском

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Крупного зауропода – ископаемого ящера семейства Titanosauria – нашли в Ульяновской области.
Эти динозавры отличались огромной массой тела, они откладывали большое количество яиц и водились в основном в Южной Америке, на юге Аргентины, отмечается в журнале Biological Communications.
Найденный под Ульяновском зауропод, судя по всему, принадлежит к тому же семейству, что и аргентинские динозавры, правда, размеры его чуть более скромные, чем у аргентинских родственников, – "всего" 17 тонн.
Этот динозавр стал первым полноценным титанозавром, которого отыскали на территории бывшего суперконтинета Лавразия, и двенадцатым по счету зауроподом, найденным в РФ, пишет "ФедералПресс".
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