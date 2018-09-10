В России нашли яйцо динозавра

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В заброшенном карьере Граддор недалеко от столицы республики Коми мужчина обнаружил удивительный объект и предположил, что это яйцо динозавра.
Как сообщает портал PG.11.ru со ссылкой на неназванный источник, яйцо нашел экскаваторщик по имени Юрий. Любознательный рабочий отнес его в сыктывкарский Институт геологии КНЦ УрО РАНО.
В институте эту информацию подтвердили. "Мы только получили образец, и сейчас специалисты его изучают. Это, скорее всего, не яйцо динозавра, пока точно не известно, что это за объект. Через неделю пройдут исследования... и тогда можно будет уже точно сказать, чем он является на самом деле", – добавили ученые.
Сотрудники музея при институте подчеркнули, что, даже если ископаемый объект окажется не яйцом динозавра, он все равно представляет ценность для науки.
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