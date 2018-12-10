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Рак у мужчин выявят на ранних стадиях

Фото: pixabay.com
Под прицел специалистов попал один из самых распространенных и агрессивных видов онкозаболеваний

Ученые Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова вместе с коллегами из России, США и Казахстана разработали новый способ диагностики рака простаты.

"Как показало тестирование на доброкачественных и злокачественных линиях клеток простаты, метод может выявить наличие раковых клеток, даже если в пробе число раковых клеток в 1000 раз меньше нормальных", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МГУ. таким образом. предложенный метод поможет выявить опасный недуг на самых ранних стадиях болезни.

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Рак простаты – самый часто встречающийся вид рака у мужчин на Западе. У этого онкологического заболевания существует множество подтипов, что серьезно усложняет диагностирование и лечение больных. Ранее разработанные маркеры имеют недостатки, ограничивающие их использование, подчеркивают специалисты.

Новый маркер, предложенный международной командой ученых – белок миозин -  отличается повышенной чувствительностью и точностью. Биологи надеются, что дальнейшие исследования позволят выработать диагностический инструмент, который поможет медикам в борьбе с этим опасным недугом.  

Валентина МАЙОРОВА
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