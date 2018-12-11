Урезанный рацион наносит непоправимый вред здоровью

Подавлять тягу к соленому полезно только прекрасной половине человечества. А вот сильной – данные ограничения ни к чему.

К такому выводу пришли американские ученые. Мужчинам нельзя сидеть на бессолевой или с низким содержанием хлорида натрия диете, поскольку избыток "белой смерти" препятствует возникновению гипертонии, пояснила Джессика Фолкнер из университета Огасты.

"Мы кормили мышей диетой с большим количеством соли всего неделю, и за это время давление в их сосудах выросло на 10 миллиметров ртутного столба, что крайне опасно с медицинской точки зрения. Важно, что это произошло только среди самок, но не самцов", – цитирует ее журнал Hypertension.

Сердечно-сосудистые болезни – причина большинства смертей в мире. В год они уносят 17 миллионов жизней. Печальную статистику в основном пополняют гипертоники.

Медики решили, что именно соль провоцирует недуги. В моду вошли различные диеты, в которых количество белых кристаллов сводилось к минимуму. Однако они не снижали давление и не предохраняли от гипертонии.

Данное открытие вылилось в полемику. Методом проб и ошибок Фолкнер и ее коллеги выяснили, что бессолевой рацион помогает лишь женщинам.

Опыты на мышах показали, у самок больше альдостерона – гормона, который отвечает за выведение из организма воды и натрия. Чем выше концентрация соли, тем его меньше. В итоге подключаются почки, "выкачивая" излишки из крови.

Впрочем, механизм, пришли к выводу специалисты, применим лишь к самцам. У самок он не работает. В результате солевое изобилие утолщает сосуды, что и приводит к подъему давления. Поэтому такие диеты показаны женщинам и отдельной группе мужчин.