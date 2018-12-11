Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Развеян миф о пользе диеты для мужчин

Фото: pixabay.com
продолжениеХолод продлевает жизнь
Урезанный рацион наносит непоправимый вред здоровью

Подавлять тягу к соленому полезно только прекрасной половине человечества. А вот сильной – данные ограничения ни к чему.

К такому выводу пришли американские ученые. Мужчинам нельзя сидеть на бессолевой или с низким содержанием хлорида натрия диете, поскольку избыток "белой смерти" препятствует возникновению гипертонии, пояснила Джессика Фолкнер из университета Огасты.

"Мы кормили мышей диетой с большим количеством соли всего неделю, и за это время давление в их сосудах выросло на 10 миллиметров ртутного столба, что крайне опасно с медицинской точки зрения. Важно, что это произошло только среди самок, но не самцов", – цитирует ее журнал Hypertension.

Сердечно-сосудистые болезни – причина большинства смертей в мире. В год они уносят 17 миллионов жизней. Печальную статистику в основном пополняют гипертоники.

Медики решили, что именно соль провоцирует недуги. В моду вошли различные диеты, в которых количество белых кристаллов сводилось к минимуму. Однако они не снижали давление и не предохраняли от гипертонии. 

Данное открытие вылилось в полемику. Методом проб и ошибок Фолкнер и ее коллеги выяснили, что бессолевой рацион помогает лишь женщинам.

Опыты на мышах показали, у самок больше альдостерона – гормона, который отвечает за выведение из организма воды и натрия. Чем выше концентрация соли, тем его меньше. В итоге подключаются почки, "выкачивая" излишки из крови.  

Впрочем, механизм, пришли к выводу специалисты, применим лишь к самцам. У самок он не работает. В результате солевое изобилие утолщает сосуды, что и приводит к подъему давления. Поэтому такие диеты показаны женщинам и отдельной группе мужчин. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Время "Ч": Москва дала ПАСЕ последний шанс

Страна останется в Совете Европы при одном условии

В Крым идет новая беда

Россиян предупредили о приближающейся опасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей