Глобальное потепление оставит людей без воды

Земле грозит новое бедствие

Австралийские ученые пришли к выводу, что начавшееся изменение климата будет иметь парадоксальные последствия для нашей планеты: в то время как количество дождей увеличивается, для огромных территорий вырастает риск засухи и нехватки пресной воды.

Исследователи из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее установили, что, несмотря на обильные осадки, большие реки по всему миру начинают мелеть. По мнению специалистов, все дело в том, что почвы вокруг водных артерий высыхают, отмечается в журнале Phys.org. Земля впитывает всю влагу, выпадающую с дождями, а реки не получают ее, объясняют климатологи.

В свою очередь почвы ухудшаются из-за того, что повышается средняя температура воздуха. Таким образом, глобальное потепление грозит не только повышением уровня Мирового океана, но и расширением засушливых регионов, обмелением рек. В скором времени значительная часть населения Земли может столкнуться с проблемой нехватки питьевой воды, предупреждают эксперты.

Ученые сетуют, что две трети выпадающих осадков в буквальном смысле этого слова уходят в землю и лишь треть – попадают в естественные водоемы, откуда люди могут брать их для питьевых нужд. В то же время участившиеся дожди разрушают дренажные системы и вызывают обширные наводнения в разных уголках земного шара, и пока непонятно, как можно разорвать этот порочный круг.