NASA бьет тревогу: Антарктида тает

Вековые льды отступают из-за смены климата

Таяние ледников в Восточной Антарктике может привести к полному изменению очертаний континентов.

Из-за поднимающегося уровня Мирового океана многие территории просто уйдут под воду, предупреждают специалисты Американского аэрокосмического агентства (NASA).

Особую тревогу ученых вызывает тот факт, что стремительно таять начали ледники восточной части Антарктиды, которые ранее оставались не подверженными глобальному потеплению. По оценкам специалистов, если растает огромный ледник Тоттена, уровень воды в Мировом океане поднимется на 11 футов (более трех метров). А теперь гляциологи (специалисты по ледникам) обнаружили, что исчезать начли 4 крупных ледника рядом с Тоттеном и ряд более мелких образований – с 2008 г. их высота уменьшилась на 9 футов (почти 3 метра). При этом исследователи отмечают, что в Западной Антарктиде процесс таяния льда идет еще быстрее.

Основной причиной исчезновения ледового щита Антарктиды ученые считают теплую океанскую воду. Они предупреждают, что процессы, происходящие на самом южном континенте Земли, носят систематический характер и могут навсегда изменить жизнь не только в Антарктике, но и на планете в целом.