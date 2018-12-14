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Найдено действенное средство от старости

Фото: www.globallookpress.com
Надо лишь восполнить дефицит важных клеток

Вечная молодость возможна при условии, что ее сохранит в том числе иммунная система. Ведь увядание последней, если верить американским ученым, провоцирует осложнения от инфекций. Свои опыты исследователи проводили, естественно, на мышах и пришли к неожиданному выводу. 

Так, у пожилых грызунов наблюдался недостаток Т-клеток, или Т-лимфоцитов, которые участвуют в защитных процессах. Они нападают на возбудителей, а также выстраивают иммунологическую память. Отчет специалистов Гарвардской медицинской школы опубликован в релизе на Medical Xpress.

Там говорится, что у старых мышей деятельность лимфоцитов была притуплена, а новые клетки росли как в замедленном кино. К тому же им была уготована быстрая смерть из-за замедленного метаболизма, что блокировало функцию деления и самовосстановления. 

Обратить вспять процесс старения, уверены ученые, помогут две составляющие клеточного обмена веществ, в том числе формиат и глицин. Эти компоненты существенно сокращают риск гибели клеток и активизируют образование новых. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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