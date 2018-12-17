Ожирение останавливает популярный продукт

Распространенная крупа препятствует набору веса

Ученые провели эксперимент над мышами и пришли к поразительному выводу. Оказалось, что рис не просто улучшает здоровье, но и не позволяет набрать лишние килограммы. Правда, чтобы был эффект, необходимо есть черный вид этой зерновой культуры, а не обычный.

Гликемический индекс (воздействие углеводов на уровень сахара в крови) белого риса равняется 64, поэтому людям, которые склонны к диабету, лучше его избегать. А вот показатель черного составляет всего 42,3.

Неудивительно, что в ходе эксперимента над грызунами ученые выяснили: черный рис снижает уровень холестерина, а также сокращает накопление липидов в печени и жировых тканях. Как отмечается в статье, опубликованной на портале Food News, крупа позволяла мышам, страдающим от ожирения, не набирать вес даже при высококалорийной диете.

Этот диетический продукт, который помогает надолго утолить чувство голода, также богат клетчаткой. Как отмечает телеканал "МИР24", рис содержит еще и антиоксиданты, белки и фитохимические вещества.

Недавно специалисты узнали, что эта крупа может быть опасна. Рис, произрастающий в некоторых странах Азии, питается из грунтовых вод вредными токсинами, в том числе мышьяком, который остается в зернах.