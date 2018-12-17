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Незаметные убийцы: названы неожиданные причины развития рака

Фото: Интерпресс/ТАСС
Перечислены все факторы смертельно опасной болезни

Процитировав Гиппократа, наш современник онколог Антон Шкиряк еще раз подтвердил всем известную истину: "Мы есть то, что мы едим". Между тем даже самая безобидная на первый взгляд пища таит в себе опасность.

Вместе с напичканными канцерогенами колбасами и сосисками в ряду вредных продуктов оказалось сало. Его употребление также грозит развитием рака. Первые в черный список попали из-за содержания нитратов натрия. А любимец всех украинцев там попросту затаился.

"Это концентрат холестерина, холестериновая бомба… Также вредны и жареные, копченые продукты – все они имеют денатурированный белок. Он очень вреден", – пояснил Шкиряк в беседе с "Обозревателем".

Кстати, обычная свинина тоже является онкогенной. Но не менее опасна косметика, подметил онколог. Так, провоцируют рак красители для волос и знакомый многим девушкам и женщинам новомодный шеллак. На ногтях он намертво затвердевает благодаря формальдегидам.

"Например, оксид титана, который вызывает онкологические процессы. Он же есть в помадах", – подчеркнул специалист.

Больные сосуды также выступают провокаторами опухоли. А вот стресс сам по себе тут ни при чем. Опасны его последствия. Нервотрепка приводит к расстройствам в организме, что, по словам специалиста, является причиной онкологии.  

Не "подцепить" страшное заболевание помогут физкультура и правильное питание. Также следует пить чистую воду и следить за фигурой, уточняет "ФедералПресс".

Оксана ПОДТУРКИНА
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