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Найден новый способ лечения агрессивной формы рака

Фото: www.globallookpress.com
Метод основан на иммунотерапии

Российские и американские ученые разработали технологию, которая позволит уничтожить один из особо опасных видов онкологии лимфатической системы – В-клеточную лимфому. Суть открытия заключается в том, что модифицированные клетки пациента убивают злокачественные образования.

Несколько лет назад CAR-T-терапия стала самой эффективной в борьбе с агрессивными видами рака – она позволяет лечить больного с помощью его же клеток иммунной системы (Т-лимфоцитов). Клетки выделяются из крови пациента и перепрограммируются так, чтобы обнаруживать злокачественные образования и убивать их.

Терапию начали применять, в частности, при возникновении опухолей в лимфатической системе. Клетки таких образований несут на себе особые антигены CD19 и CD20. Препарат, например, "Кимрайа" распознает опасные клетки именно благодаря этим белкам. Однако, как сообщает агентство РИА "Новости", существует проблема – здоровые клетки тоже обладают этими антигенами, в результате они также погибают от воздействия лекарства. Более того, со временем у больного возникают измененные злокачественные клетки без этих молекул, которые являются "мишенью" для препарата.   

Исследователи решили эту проблему. По усовершенствованному методу перепрограммированные Т-лимфоциты несут искусственный антигенный рецептор, который как ключ к замку соответствует антигену на поверхности клеток опухоли. В результате раковые клетки сами обнаруживают лекарство и запускают процесс самоуничтожения. 

Полина ИВАНОВА
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