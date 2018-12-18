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Названа новая опасность недосыпания

Фото: www.globallookpress.com
Полноценный сон – настоящий фундамент здорового образа жизни

Британские ученые обнаружили, что даже одна ночь без сна приводит к тому, что люди более благосклонно начинают относиться к фастфуду.

Ранее исследователи обнаружили, что недосып самым прямым образом влияет на появление лишних сантиметров жира вокруг талии, и связали этот феномен с тем, что изменение гормонального уровня влияет на чувство сытости. Однако теперь выяснилось, что дело вовсе не в гормонах, а в активности областей мозга, связанных с упорядоченностью и вознаграждением.

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Специалисты провели эксперимент, который показал, что одинаково голодные люди склонны выбирать "мусорную еду", если они перед этим не выспались. Те же, кто проспал спокойно всю ночь, были склонны отдать предпочтение более здоровым перекусам, отмечает The Guardian.

В свою очередь шведский специалист Кристиан Бенедикт, не принимавший участия в исследовании, заявил, что его результаты вполне обоснованны. Когда организм человека не получает достаточного количества сна, мозг тратит больше энергии, поэтому он продвигает сигналы, побуждающие к потреблению неполезной еды, и не тратит силы на контролирование опасных для здоровья импульсов. 

Однако он подчеркнул, что лишний вес появляется не только от недосыпания – на него влияют множество других факторов, таких как диета и спорт.

Валентина МАЙОРОВА
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