Грипп более опасен для полных людей

Ученые узнали новое о недуге

Беременные женщины и чрезмерно тучные люди – две этих группы наиболее подвержены риску подхватить грипп. Кроме того, болезнь тяжело протекает у детей в возрасте до двух лет, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом, а также недавно родивших женщин.

В опубликованной в журнале Clinical Infectious Diseases статье ученые предупреждают, что те, кто входит в группу риска, должны при первых же признаках заболевания сразу же обращаться к врачам.

Эпидемии гриппа каждый год уносят тысячи жизней. Эффективность борьбы с болезнью снижена из-за того, что есть 3 разновидности вируса: А, В и С, и предсказать, какая форма станет самой распространенной во время эпидемии, практически невозможно. Существующие вакцины пока не позволяют выработать иммунитет ко всем штаммам гриппа.

Врачи рекомендуют самым уязвимым пациентам принимать большие дозы противовирусных препаратов, однако предупреждают, что современные лекарства зачастую имеют серьезные побочные эффекты. Чтобы избежать развития вторичных инфекций, необходимо также применять антибиотики и другие препараты, препятствующие бактериям ослабить организм.

Снижение смертности от гриппа и его осложнений – весьма актуальная задача. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 г. от эпидемии умерло более 650 тысяч человек, а это почти в 3 раза больше, чем в 2005 году.