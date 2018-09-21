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Ученые создадут универсальную вакцину от гриппа

Фото: GLOBAL LOOK press/Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com
Новейшие разработки помогут справиться с эпидемией

Долгие годы микробиологи не в состоянии были придумать лекарство от гриппа, которое лечило бы все разновидности этого неприятного вирусного заболевания. Однако сейчас ученые из Оксфордского университета готовы предложить универсальную прививку.

Ранее считалось, что вирус мутирует так быстро, что приходится ежегодно менять профилактические лекарства против него. Однако специалисты предположили, что меняется не сам вирус, а лишь отдельные его участки, сообщает Nature.

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По словам одного из авторов исследования, профессора Сунетры Гупты, чтобы легче понять этот процесс, можно провести аналогию с одеждой. Некоторые болезни, к примеру, корь, имеют "монохромный гардероб" – защитная система человека быстро "узнает" его, и организм вырабатывает иммунитет против них раз и навсегда.

А вот грипп "наряжается" в разноцветную одежду, поэтому сбитый с толку иммунитет не распознает вирус и не может справиться с болезнью. Однако ученые предположили, что некоторые базовые участки вируса остаются неизменными в течение десятилетий, и экспериментально сумели подтвердить это. Прививка прицельно воздействует на эти части генома гриппа и уничтожает вирус, не отвлекаясь на мелкие модификации.

Теперь, по мнению профессора Гупты, осталось всего несколько шагов до разработки универсальной вакцины, которая поможет справиться с сезонной неприятностью.

Валентина МАЙОРОВА
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