Развеян миф о лечении простуды и гриппа

Популярный в России метод оказался неэффективным

В сезон вирусных заболеваний каждый старается побыстрее встать на ноги, используя проверенные способы. Кто-то лечится с помощью народной медицины, другие делают прививки от гриппа или пьют лекарства. Есть и еще один излюбленный у многих россиян метод – выпить стопку водки или коньяка, чтобы "убить бактерии". Медики уверяют, что алкоголь никак не поможет, если вы заболели.

Микробы находятся не в желудке. Но даже когда они в верхних дыхательных путях, крепкими напитками их не уничтожить. Для этого спирт надо накапать прямо на микроорганизм. Кроме того, он должен быть крепостью не менее 70 градусов. А употребление такого ядреного напитка только повредит ослабленному организму, рассказал врач Расиф Багиров в беседе со Sputnik Азербайджан.

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Спиртные напитки наносят урон иммунитету. Тем самым вы отодвигаете свое выздоровление, а вовсе не приближаете его, предупреждают медики.

Лучше выбрать горячее и обильное питье. Чай с травами, молоко с медом, шиповник и так далее.