Простуда атакует: как избавиться от насморка и кашля

Народные средства хороши в дополнение к традиционным

Сезон гриппа и ОРВИ – в самом разгаре. Сейчас, чтобы подхватить вирус, достаточно выйти из дома.

А вот больным простудой выход запрещен. Для них уготована полнейшая изоляция и обильное питье. Особенно полезны травяные чаи. Они избавляют от першения в горле, помогают при кашле, сбивают температуру.

Последний симптом уничтожит напиток из липового цвета или малиновых листьев. Если еще и мед добавить, то польза будет вдвойне. Ведь пчелиный эликсир присутствует в каждом втором народном лекарстве.

Впрочем, никакой экзотики. Все проще пареной репы. Кстати, сок черной редьки с медом успокаивает начавшийся кашель. Есть еще одно средство а-ля горчичник или горячая картошка. Для приготовления лепешки понадобятся мука, растительное масло, сухая горчица и опять-таки мед. Все смешать, компресс держать часа три перед сном.

И от кашля, и от боли в горле, и от насморка поможет ингаляция. Правда, есть противопоказание – температура выше 37 градусов.

К слову, о насморке. Избавит от него солевой раствор. В стакан кипяченой воды нужно добавить половину чайной ложки соли, затем промыть пазухи носа. Процедура не очень приятная, зато действенная.

Не менее эффективно народное лечение растительным маслом. Достаточно 50 миллилитров. Их нужно потомить на водяной бане, потом добавить 3 зубчика чеснока и пол-луковицы. Через два часа настоявшимся маслом можно протирать носовые пазухи.

Мгновенно снять болевые ощущения в горле поможет раствор соды с солью, а также настой из шалфея. Не будет лишним и ромашковый чай.

Между тем простуды можно избежать. Возьмите лимон и перетрите его с 300 г имбиря, добавьте 200 г меда, перемешайте содержимое и отправьте в холодильник. Чайная ложка лакомства, размешанного в горячем чае или воде, – вкусная профилактика болезни.

Чеснок – грозное оружие против вирусов. А заодно и против назойливых прохожих.

И все же медики не рекомендуют заниматься самолечением. Народные средства хороши в дополнение к традиционным. Прежде чем ставить диагноз, следует обратиться к врачу.