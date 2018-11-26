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Новые факты: ожирение оказалось еще опаснее

Фото: www.globallookpress.com
Люди с лишними килограммами страдают и от других недугов

Педиатры из Орландо провели исследование и пришли к неожиданным результатам. Оказалось, что у детей с избыточным весом увеличивается риск того, что рано или поздно у них появятся проблемы с иммунитетом и органами дыхания, в том числе и астма. 

Ученые 8 лет наблюдали за 500 тысячами детсадовцев и школьников в возрасте от 2 до 17 лет. У 41 тысячи ребят была астма, еще у 100 тысяч – ожирение. Сопоставив эти цифры, медики сделали неутешительный вывод: каждый третий ребенок страдал от проблем с дыханием из-за избыточного веса. Более того, за последние годы число астматиков выросло на целых 6% только из-за лишних килограммов.

Специалисты отмечают в свой статье, опубликованной в издании Pediatrics, что борьба с астмой и другими аутоиммунными заболеваниями у детей дорого обходится их родителям и системе здравоохранения. Один из педиатров Терри Финкель считает, что необходимо защищать малышей от ожирения, чтобы в будущем сократить число тех, кто будет подвержен приступам удушья. К тому же это избавит ребят от гипертонии, диабета и предотвратит раннюю смерть.

Астма – это хроническое воспаление органов дыхания, которое возникает из-за нарушений в работе иммунной системы. Из-за этого воспаляются дыхательные проходы, которые начинают сужаться.

По статистике, как отмечает телеканал "МИР24", в мире астмой болеют 300 миллионов человек, а каждые 10 лет их число возрастает в 1,5 раза. Она возникает не только из-за ожирения, но и из-за недостаточного контакта с людьми и грибками в детстве и в результате нарушения обмена веществ. 

Полина ИВАНОВА
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