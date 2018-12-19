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Сахар оказался еще опаснее

Фото: pixabay.com
Этот продукт серьезно вредит работе ЖКТ

Ученые провели ряд экспериментов и выяснили, что сахар блокирует активность белка, который отвечает за размножение кишечной микрофлоры. В результате бактерии, поддерживающие здоровье и нормальный вес, перестают нормально функционировать.

Микрофлора кишечника, работа которой зависит от рациона питания, сильно влияет на состояние человека. Считалось, что сахар всасывается в тонком кишечнике и не проникает дальше. Однако новые исследования показали, что это не так. Он достигает и толстой кишки, где находится основная часть бактерий пищеварительной системы.

Чтобы понять, как это сказывается на организме, специалисты кормили лабораторных мышей продуктами с высоким содержанием фруктозы и лактозы. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Medical Xpress.

Выяснилось, что любая форма сахара блокирует выработку белка Roc. Он отвечает за колонизацию бактерий. Нарушения в этом процессе могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, в первую очередь к сбою метаболизма и пищеварения. 

При этом недавно ученые обнаружили, что сахар помогает бороться с раком. 

Полина ИВАНОВА
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