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Причина катастрофы на Земле найдена в Африке

Фото: pixabay.com
Ученые бьются над климатической загадкой

Песок из пустыни Сахара обнаружили на Карибах – частички пыли перелетели расстояние в 3,5 тыс. километров. Ранее считалось, что такое попросту невозможно и что максимальная дистанция, на которую ветер может перенести песок, в 50 раз меньше.

Теперь специалисты считают, что этот феномен необходимо учитывать при построении климатической модели глобального потепления. Пыль влияет на хрупкий баланс, складывающийся между солнечными лучами и исходящим с поверхности Земли теплом, воздействует на формирование тропических циклонов и формирование облаков.

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По мнению профессора Джайлса Харрисона из университета Рэдинга, такая миграция песка из Сахары подтверждает существование каких-то атмосферных процессов, позволяющих крупным частицам удерживаться в воздухе. 

Кроме того, исследователи установили, что количество пыли, смываемой в океан дождями, больше, чем предполагалось ранее. Крупные частички песка, попадающие в воду, тонут быстрее и оказывают влияние на пищевые цепи морских обитателей и углеродный цикл, сообщается в опубликованной в Phys.org статье.

Валентина МАЙОРОВА
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