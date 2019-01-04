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Австралийские ученые сумели предотвратить распространение меланомы. В университете Квинсленда отметили, что найден метод "отключения" стволовых клеток, которые питают опухоль кровью.
При этом для блокировки даже не нужно разрабатывать новый препарат. Оказалось, что нужный эффект достигается лекарством, которое уже есть в продаже, говорится на сайте университета.
Отмечается, что оно останавливает развитие метастаз, а на ранних стадиях рака кожи может полностью вылечить человека. При этом название препарата пока держится в секрете.
Ученые продолжат изучать его влияние на организм.
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