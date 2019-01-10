Названа причина тяги к вредным привычкам

Зависимости вызывают нарушения в мозге человека

Склонность к курению и употреблению спиртных напитков провоцирует изменения в орбитофронтальной коре, которая воздействует на структуру нейронов. Эту взаимосвязь выявили британские ученые из Уорикского университета.

Орбитофронтальная кора, которая находится выше глазниц, влияет на принятие решений. Механизмы, располагающиеся в этой области, лежат в основе формирования двух основных типов вредных привычек.

Оказалось, что у людей, которые курят, низкая функциональная связность в латеральной части коры. Считается, что эта особенность еще и провоцирует импульсивное поведение. У алкоголиков наблюдается высокая функциональная связность медиальной орбитофронтальной коры, которая отвечает за систему вознаграждения.

Таким образом, ученые доказали, что изменения в головном мозге могут предупредить о склонности человека к злоупотреблению табаком и алкоголем.



Специалисты, как говорится в статье журнала eLife, пришли к таким выводам, изучив данные 831 добровольца, которые участвовали в проекте Human Connectome Project. Программа описала полное строение нейронных связей. Результаты работы исследователи сравнили с другим набором информации, полученным при обследовании отдельной группы людей.

Недавно российские специалисты нашли мутации в генах соотечественников, которые также провоцируют развитие алкоголизма.