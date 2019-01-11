Названа новая опасность ожирения

Избыточный вес провоцирует "усыхание" мозга

Ученые из Университета Лафборо пришли к неожиданным выводам. Специалисты выяснили, что лишние сантиметры на талии и бедрах приводят к преждевременному старению серого вещества.

Исследователи провели эксперимент: они изучили образ жизни, индекс массы тела (ИМТ), отношение талии к бедрам и вес около 10 тысяч британцев в возрасте 55 лет. Добровольцы также прошли магнитно-резонансную томографию, которая определила объем как белого, так и серого вещества в различных областях мозга и его размер.

Исключив сопутствующие факторы (возраст, вредные привычки, физическую активность, высокое кровяное давление), ученые обнаружили удивительный факт. У людей с высоким ИМТ мозг был несколько меньше, чем обычно. А у тех добровольцев, у которых наблюдались лишние килограммы в области талии и бедер, этот показатель увеличивался еще больше.

Объем мозга участников эксперимента с высоким ИМТ и неблагоприятным соотношением талии и бедер, как говорится на сайте университета, равнялся 786 куб. см, с просто повышенным ИМТ – 793 сантиметра. При этом его размер у людей с нормальным весом составляет 798 сантиметров.

Именно в сером веществе мозга находится большая часть нервных клеток, которые регулируют мышечную координацию, память, сенсорное восприятие и отвечают за самоконтроль.

Однако, по мнению ученых, существует вероятность того, что именно "усыхание" мозга способствует набору веса, а не наоборот.